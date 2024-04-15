Обсуждение закона об иноагентах закончилось массовой дракой в парламенте Грузии
Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах
Фото - © Здание парламента Грузии в центре Тбилиси/Фотобанк Лори
Массовая драка между депутатами произошла в парламенте Грузии, где в понедельник рассматривают закон об иноагентах. Момент потасовки попал на видео, сообщает SHOT.
Инициатором драки стал депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он первым набросился на представителя партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе, когда тот выступал.
Потасовка в грузинском парламенте быстро переросла в массовую драку. Оппозиция выступает против принятия спорного закона об иноагентах. Она утверждает, что так страна отдалиться от Евросоюза.
Год назад грузинские депутаты устроили драку из-за открытия авиасообщения между Грузией и Россией. Инцидент произошел во время пленарного заседания.