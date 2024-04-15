Обсуждение закона об иноагентах закончилось массовой дракой в парламенте Грузии

Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах

Массовая драка между депутатами произошла в парламенте Грузии, где в понедельник рассматривают закон об иноагентах. Момент потасовки попал на видео, сообщает SHOT .

Инициатором драки стал депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он первым набросился на представителя партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе, когда тот выступал.

Потасовка в грузинском парламенте быстро переросла в массовую драку. Оппозиция выступает против принятия спорного закона об иноагентах. Она утверждает, что так страна отдалиться от Евросоюза.

Год назад грузинские депутаты устроили драку из-за открытия авиасообщения между Грузией и Россией. Инцидент произошел во время пленарного заседания.