Ветеринары Подмосковья объяснили, как защитить питомцев от паразитов

Ветеринары государственной ветслужбы Подмосковья напомнили о профилактике паразитарных заболеваний у домашних животных. Препараты и график обработок необходимо подбирать индивидуально, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поводом стали публикации СМИ о женщине с редкой формой анемии, которую, по предварительным сообщениям, связывают с возможным заражением паразитами от кошки.

Схема профилактики зависит от здоровья, образа жизни питомца и региона проживания. Прогулки, дача, выставки, контакты с животными и кормление необработанными сырыми мясом или рыбой повышают риск заражения. У домашних животных он обычно ниже. Беременность, лактация и хронические заболевания требуют особого подхода.

Обработки могут требоваться несколько раз в год, активно гуляющим животным — примерно раз в три месяца. Перед вакцинацией их обычно проводят за одну-две недели по рекомендации ветеринара. График согласуют для всех животных в доме и пересматривают при изменении образа жизни.

«Защита должна быть и от эндопаразитов — внутренних паразитов, и от эктопаразитов, к которым относятся, например, блохи и клещи», — отметила ведущий ветеринарный врач Мытищинской ветеринарной станции Екатерина Тарасова.

От внутренних паразитов применяют антигельминтные препараты: вещество и дозу подбирает врач, поскольку средства действуют на разные виды паразитов. Иногда нужна повторная обработка через 10–14 дней. От блох и клещей используют капли на холку, спреи, ошейники и таблетки. Комбинированные средства подходят не всем.

Ветеринары советуют мыть миски и лоток, очищать места отдыха, мыть или протирать лапы после прогулок, исключать контакты с безнадзорными животными и грызунами. Мясу и рыбе нужны термообработка или подходящий режим заморозки.

Врач подберет профилактику с учетом возраста и здоровья, примет материал на паразитологические исследования. Без консультации нельзя менять дозы, сочетать средства и повторять обработку. Найти государственную ветклинику и записаться можно на портале «Мой АПК». Подробности онлайн-консультаций ветеринаров госветучреждений и запись доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.