Электростальская больница расширяет лечение неврологических болезней по ОМС

Пациенты Электростальской больницы могут пройти ботулинотерапию по ОМС при неврологических заболеваниях. По субботам врач Светлана Бруснецова консультирует пациентов и вводит препарат по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В неврологическом отделении Электростальской больницы расширяют применение ботулинотерапии. Врач Светлана Бруснецова проводит консультации и процедуры по субботам.

«Ботулинотерапия — это метод лечения, при котором вводят очищенный ботулинический токсин типа А (БТА), временно блокирующий передачу нервных импульсов к мышцам», — пояснила заведующая неврологическим отделением Мария Позднякова.

Препарат вводят в определенные мышцы под контролем УЗИ, чтобы уменьшить гипертонус, облегчить движения, снизить боль и другие симптомы. Эффект обычно развивается за две–три недели и может сохраняться три–шесть месяцев.

Метод применяют при спастичности после инсульта и травм, рассеянном склерозе, отдельных формах дистонии и некоторых формах хронической мигрени — при соответствующих показаниях. Ранее пациентам в ряде случаев приходилось обращаться в другие учреждения Подмосковья и ждать процедуры месяц и более. Теперь помощь доступна в Электростальской больнице жителям города и других населенных пунктов региона.

Неврологи взаимодействуют с отделением реабилитации: снижение мышечного тонуса может облегчить восстановление. После основного лечения пациентам подбирают индивидуальную программу, которая может включать лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию. При других заболеваниях с болевым синдромом врачи также сначала снимают острое состояние, затем направляют пациента на восстановительное лечение с учетом его потребностей.

В отделении работают два невролога, включая Марию Позднякову, и шесть сотрудников среднего медперсонала. Администрация больницы и кадровая служба полностью укомплектовали штат в августе–сентябре. Отделение располагает 20 круглосуточными койками и пятью койками дневного стационара. Средний срок круглосуточного лечения — пять–семь дней. Помощь получают жители Электростали и других городов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.