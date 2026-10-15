В Подмосковье открыли школу для педагогов «Навигатор истории»

Школа исторического просвещения молодого педагога «Навигатор истории» открылась 14 октября в Государственном гуманитарно-технологическом университете. Региональный проект подготовит молодых учителей к просветительской работе в области истории, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа предназначена для молодых педагогов, в том числе преподавателей неисторических специальностей. Они освоят методики формирования исторического мышления у школьников и навыки работы с историческими источниками. Учителя также научатся выстраивать внеурочные занятия, которые помогут ученикам отличать научно обоснованную трактовку событий от искажений.

Проект призван объединить 56 муниципальных образований Московской области в единую систему исторического просвещения. Церемония открытия собрала около 70 человек — участников школы и почетных гостей. Символическим началом проекта стало нажатие гостями большой кнопки «Старт».

Для молодых учителей школ Подмосковья также провели историческую мастерскую «Подмосковье: калейдоскоп просветительских смыслов». Педагоги работали в пяти группах, каждую из которых курировал отдельный наставник. Участники изучили природно-географический потенциал региона, народные промыслы, промышленность, места памяти и наукограды. За час они проработали более 30 объектов Московской области и предложили на их основе собственные формы просветительских мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.