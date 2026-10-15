В Москве открыли один из крупнейших в России картинг-центров

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в индустриальном парке «Руднево» центр конструирования и производства российских картов (электрических и с ДВС). Это одна из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

В центре есть производственный корпус, крупнейший в Москве картодром с крытой и открытой трассами, а также академия картинга.

«Сегодня открываем один из крупнейших в стране картинг-центров. И это не просто спортивная площадка, это еще и площадка для испытаний и производства отечественных картингов. Надеюсь, что объем производства, который сегодня исчисляется десятками, будет исчисляться сотнями, и уровень локализации значительно повысится», — сказал Собянин на открытии центра.

Для строительства картинг-центра на территории индустриального парка «Руднево» город отвел участок площадью 3,5 га. В результате появился один из крупнейших картодромов в РФ: трассы длиной более 1,2 км, общая площадь объектов — 5,7 тыс. кв. м.

Основой картинг-центра стал специализированный производственный корпус площадью 450 кв. м. В нем организован полный цикл создания картов — от проектирования и разработки новых моделей до серийной сборки и испытаний.

Производственная линейка включает в себя электрические карты и машины с ДВС для любителей и профессионалов, а также адаптивные модели для пилотов с инвалидностью. Также предусмотрена доработка серийных картов для конкретных гонок и условий. Планируется выпуск электронных компонентов.

Сегодня продукцию компании «Микс карт» — карты и запасные части — используют более 20 картодромов по всей стране. После запуска нового центра в индустриальном парке «Руднево» выпуск техники планируют увеличить почти в 1,8 раза, до более чем 350 картов в год.

В дальнейшем уровень локализации производства может достичь 95%, в том числе за счет использования аккумуляторных батарей гигафабрики ООО «Рэнера». Ее открыли в октябре текущего года на территории московского кластера электробатарей ОЭЗ «Технополис Москва».

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