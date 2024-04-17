Медведев увидел «голливудскую руку» в митингах Грузии из-за закона об иноагентах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за протестами из-за закона об иностранных агентах в Грузии стоит «опытная и хорошо знакомая голливудская рука».

«Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и веселого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «протестующие» выступают против «российской идеи» в законе «О прозрачности иностранного влияния», который пытается принять грузинский парламент.

По словам Медведева, до этого западные политики раскритиковали принятие закона в Кыргызстане, обязывающего НКО с иностранным финансированием регистрироваться в спецреестре. За всем этим стоит западное высокомерие и бессильная злоба, так как им стали все чаще давать отпор.

Зампред Совбеза добавил, что в Израиле, Венгрии и Австралии также есть законы об иноагентах и они строже, чем во многих мировых странах, однако это не вызывает у США и Евросоюза никаких претензий.

Накануне массовая драка между депутатами произошла в парламенте Грузии, где рассматривали закон об иноагентах. Инициатором драки стал депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Кроме того, на фоне обсуждения депутатами законопроекта об иноагентах в Тбилиси и других грузинских городах проходят митинги.