Спецназ начал разгон митинга у парламента в Тбилиси

Масштабное подкрепление спецназа направляется к парламенту в Тбилиси, силовики начали разгон митинга против закона об иноагентах, сообщают местные СМИ.

Митинги в Тбилиси и других городах страны проходят на фоне обсуждения депутатами законопроекта об иностранных агентах.

У здания парламента ранее произошли столкновения протестующих с полицией, сообщал телеканал Rustavi 2. Силовики применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Парламент Грузии перенес голосование по законопроекту об иноагентах на завтра.

Суть законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии заключается в том, что он обязывает НКО и СМИ, получающие свыше 20% своего годового дохода от иностранного финансирования, регистрироваться как иноагенты, после чего ежегодно предоставлять финансовую декларацию.