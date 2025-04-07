Ответные пошлины Европы на товары из США вступят в силу с 16 апреля

Первый пакет в 4,5 млрд евро затронет сельхозпродукцию и потребительские товары — от мяса до мотоциклов, второй — 18 млрд — вступит в силу с 16 мая, третий — с 1 декабря.

Из-за угрозы 200%-ных пошлин на европейское вино Брюссель исключил американский виски из санкционного списка. В основу лег «замороженный» перечень 2018 года, включающий зубную нить, туалетную бумагу и даже бриллианты.

«Это зеркальный ответ на недружественные шаги Вашингтона», — заявил итальянский вице-премьер и глава МИД республики Антонио Таяни.

Совет ЕС должен утвердить меры 9 апреля — их реализация совпадет с декабрьским сроком введения американских автотарифов, создавая риск полномасштабной торговой войны.

Ранее сообщалось о возможном вводе двухуровневых пошлин против США со стороны Европы.