Евросоюз введет ответные санкции против США 15 апреля

Европейский союз планирует утвердить ответные рестрикции в отношении США из-за введения американских пошлин 9 апреля, они войдут в первый пакет, который начнет действовать15 апреля, а остальные меры — 15 мая, сообщает ТАСС .

О таком решении рассказал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. Заявление он сделал по итогам прошедшей в Люксембурге неформальной встречи министров стран ЕС по торговле.

По его словам, Еврокомиссия нацелена на решение в рамках переговоров, но не будет ждать вечно. Еврокомиссар не уточнил, в отношении каких именно американских товаров планируется ввести пошлины.

При этом глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что ЕК взяла за основу этих санкций старый список. Там речь ведется о реестре товаров торговой войны ЕС и США 2018 года между первой администрацией американского лидера Дональда Трампа и главы ЕК Жан-Клода Юнкера. Тогда их быстро заморозили, но сам список сохранился.