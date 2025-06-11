Отношения отличные: Трамп заявил о договоренностях по торговой сделке с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по торговой сделке с Китаем.

«Отношения (c Китаем – ред.) отличные. Всем спасибо за внимание к этой теме», — написал американский лидер в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин достигли соглашения о поставке редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Пошлины на товары из КНР составят 55%, на американские — 10%.

Кроме того, студенты из Китая сохранят возможность учиться в американских университетах, заключил Трамп.

10–11 мая в Швейцарии состоялся первый раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая. Стороны договорились о взаимном сокращении пошлин. 9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров Вашингтона и Пекина, в рамках которого обсуждался вопрос экспорта китайских редкоземельных металлов в США.

Ранее Дональд Трамп объявил о резком увеличении импортных пошлин на сталь — с текущих 25% до 50%.