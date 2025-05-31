Трамп ужесточает торговую политику в отношении импорта стали

Трамп: пошлины на сталь в США вырастут до 50%

Президент США Дональд Трамп во время выступления на американском сталелитейном заводе за пределами Питтсбурга, штат Пенсильвания, объявил о резком увеличении импортных пошлин на сталь — с текущих 25% до 50%, сообщает ТАСС.

Это решение стало очередным шагом в рамках его протекционистской политики, направленной на защиту американских производителей. Администрация Трампа утверждает, что это защитит 14 тыс. рабочих мест в металлургической отрасли.

Новые меры затронут прежде всего китайских экспортеров (основных поставщиков стали в США), страны ЕС, уже сталкивавшиеся с ограничениями при Трампе в 2018–2020 гг., Южную Корею и Японию.

«Мы собираемся повысить тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки на 25%, мы собираемся довести их с 25% до 50%», — сказал президент.

Большую часть своего выступления президент посвятил рекламе нового партнерства между US Steel и японской компанией Nippon Steel.

Это уже второе повышение стальных пошлин при Трампе — в 2018 году он ввел 25-процентный тариф, что спровоцировало торговые войны с Китаем и ЕС.