Отказ Армении от взаимодействия с ОДКБ не влияет на работу организации

Отказ от взаимодействия Армении с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не влияет на работу объединения, которое надеется, что страна вернется к сотрудничеству, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в ходе пресс-конференции об итогах работы военного блока за 2024 год, передает корреспондент РИАМО.

«Тот формат взаимоотношений, который сложился у организации с Республикой Армения — исключительно политическое решение военно-политического руководства страны. Неучастие Армении в обсуждении вопросов, которые ведутся в нашей организации, на эффективность нашей работы не влияют», — сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции.

Он добавил, что Армения является союзником ОДКБ и все обязательства в ее отношении организация сохраняет. Также республика может вернуться к взаимодействию в любое время.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на заседании совета ОДКБ высказался об отсутствии на мероприятии армянской стороны. Он заявил, что ему выпала честь говорить на саммите первым из-за отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам политолога МГУ им. М. В. Ломоносова, доцента Артема Косорукова, при нынешнем политическом руководстве маловероятно, что Армения вернется к активному формату взаимодействия с Россией в ОДКБ, хоть это и крайне желательно.