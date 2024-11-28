Маловероятно, что Армения вернется к активному формату в ОДКБ – политолог

При нынешнем политическом руководстве маловероятно, что Армения вернется к активному формату взаимодействия с Россией в ОДКБ, хоть это и крайне желательно, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«При нынешнем политическом руководстве это маловероятно, хоть и крайне желательно. Но если Армения совсем выйдет из ОДКБ, это будет ошибкой. В НАТО ее точно не примут, а геополитические соседи настроены агрессивно. В такой ситуации ее безопасность окажется под серьезной угрозой», – сказал Косоруков.

Он добавил, что если Армения полностью откажется от российского зонтика и российских гарантий, она столкнется с проблемами: США и НАТО не гарантируют суверенитет, их подход строится на конфликтах, выкачивании ресурсов и введении санкций. Это совсем другая история.

«Если бы Армения вернулась к активному формату взаимодействия с Россией в рамках ОДКБ, Россия и все участники организации могли бы продолжить активную работу по гарантированию безопасности и территориальной целостности стран-участниц. Однако в ситуации с Нагорным Карабахом многое зависело от политической позиции Еревана», – отметил политолог.

Косоруков уточнил, что без четкой и активной позиции Армении решать подобные вопросы было бы просто невозможно, поэтому России пришлось ожидать определенности со стороны Еревана.

«Позиция Армении не изменилась: Нагорный Карабах она не признает государством. Соответственно, Россия не могла признать его первой, опережая Армению. Тем более, что у России есть обязательства по признанию территориальной целостности Азербайджана, и эти обязательства подтверждаются на официальном уровне», – рассказал эксперт.

По мнению политолога, формат ОДКБ остается рабочим. Обеспечивать безопасность государств, особенно тех, которые имеют протяженные сухопутные границы в Евразии, — задача чрезвычайно сложная.

«Например, Соединенные Штаты не справляются даже с одной границей — с Мексикой. А у России границы колоссальной протяженности: с Китаем, Монголией, Казахстаном, странами НАТО», – подчеркнул эксперт.

Это десятки тысяч километров, которые необходимо защищать, контролировать наркотрафик, бороться с террористами и пресекать множество других угроз, добавил политолог.

«Поэтому, Армения, вернись к полноценному сотрудничеству с Россией. Это твое настоящее, будущее и часть недавнего прошлого», – призвал Косоруков.