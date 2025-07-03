В Госдуме предложили вернуть оплату штрафов со скидкой

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Государственную думу законопроект, предусматривающий скидку 50% на административные штрафы в случае оплаты в течение 20 дней, сообщил он в своем Telegram-канале .

«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе…», — отметил он.

По его словам, такие скидки в случае быстрой оплаты повышают их собираемость и снижают как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании.

Бюджет России существенно пополнят штрафы нарушителей ПДД. Минфин РФ прогнозирует сумму в 52,8 млрд рублей вместо запланированных 6,4 млрд рублей.

Такая ситуация сложилась из-за значительного повышения штрафов за нарушение ПДД. Например, за превышение скорости теперь придется заплатить не 500–5000 рублей, а 750–7500 рублей. Также снижены скидки по льготной системе оплаты — с 50 до 25%.