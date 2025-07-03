Исполнители теракта в «Крокусе» готовились к нему с лета 2023 года

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус сити холле» готовились к нему с июня 2023 года, сообщает РИА Новости .

«В период с 01.06.2023 по 22.03.2024 Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М.З. прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что обучение включало приобретение знаний, умений и навыков, психологическую подготовку, изучение способов совершения теракта, правил обращения с различным оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение и стали хаотично расстреливать людей, которые как раз собрались на мероприятие. Погибли 146 человек.

Ранее обвиняемые в теракте дали показания, которые подтверждают, что заказчиком преступления выступал Киев. Один из четырех исполнителей теракта заявил, что после нападения на концертный зал они связались с координатором. Тот, по его словам, заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины.