Лукашенко отметил отсутствие на саммите ОДКБ армянской стороны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на заседании совета ОДКБ высказался об отсутствии на мероприятии армянской стороны. Он заявил, что ему выпала честь говорить на саммите первым из-за отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает БЕЛТА.
«Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и, в какой-то степени, нашу организацию», — отметил Лукашенко.
По правилам на саммите выступают лидеры в алфавитном порядке, ориентируясь на первую букву названия страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен был говорить первым, но ранее он заявил о заморозке участия в ОДКБ.
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