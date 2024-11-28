Лукашенко отметил отсутствие на саммите ОДКБ армянской стороны

сегодня в 15:08

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на заседании совета ОДКБ высказался об отсутствии на мероприятии армянской стороны. Он заявил, что ему выпала честь говорить на саммите первым из-за отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает БЕЛТА .

«Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и, в какой-то степени, нашу организацию», — отметил Лукашенко.

По правилам на саммите выступают лидеры в алфавитном порядке, ориентируясь на первую букву названия страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен был говорить первым, но ранее он заявил о заморозке участия в ОДКБ.

В ходе заседания в Астане президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран на торжественные мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москву.