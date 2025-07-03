В городе Берестин Харьковской области снесли бюст русского поэта Александра Пушкина, находившийся рядом с бюстом Тараса Шевченко, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Бюст демонтировали 30 июня. Приказ о разрешении на снос местные власти ждали от Министерства культуры и информационной политики Украины более полутора лет.

Глава Берестинского городского совета Светлана Кривенко отметила, что памятник выбрасывать не будут, так как он является «материальной ценностью».

Ранее украинские дроны атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ районах Харьковской области ко Дню Победы.