Остался один шаг: с Ирана начнется третья мировая?

Несмотря на расширение конфликта вокруг Ирана и втягивание в него целого ряда стран, говорить о начале третьей мировой войны преждевременно, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Несмотря на серьезные последствия, на втягивание большого количества стран в этот конфликт, говорить о начале 3 мировой войны пока преждевременно. Пока мы видим только то, как один глобальный военный союз занимается системным уничтожением инфраструктуры, управления, вооруженных сил, пусть достаточно мощного и в военном, технологическом, энергетическом отношении, но все же одного государства — Ирана», — сказал Сипров.

Он указал на то, что у Ирана нет явных военных союзников. Несмотря на поддержку, прежде всего дипломатическую, ни Россия, ни Китай, ни даже Пакистан не вступили в военные действия на стороне Ирана, и вряд ли это сделают.

«Ели это произойдет, то тогда можно будет говорить и о начале Третьей мировой войны. Просто не стоит забывать, что эта война в течение буквально нескольких суток перерастет в глобальное столкновение между ядерными державами», — отметил политолог.

Конфликт в Иране начался 28 февраля 2026 года в результате масштабной военной операции, организованной США и Израилем. Операция получила название «Эпическая ярость» и стала ответом на растущее напряжение в регионе после неудачи переговоров о ядерной программе Ирана, а также из-за поддерживаемых США массовых протестов в самой стране. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и различным американским базам в регионе, включая базы в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.