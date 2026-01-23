Громыко: гонка вооружений в Европе разворачивается все больше и больше

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, подчеркнул необходимость разработки в Европе и конкретно во Франции вооружений, сопоставимых с российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник». Макрон подчеркнул, что страна находится в пределах зоны поражения «Орешника».

«В то же время мы видим, что та инерция милитаризации в Европе огромна. Гонка вооружений обычных и в какой-то степени ядерных разворачивается все больше и больше. Тот же Макрон недавно сказал, что Европе нужен свой „Орешник“ и что Франция вместе с Германией и Великобританией будут работать над этим вопросом», — сказал Громыко.

Он отметил, что это было заявление о создании ракетного комплекса, который будет нацелен на страну, упомянутую в доктринальных документах Евросоюза и НАТО в качестве главного противника — Россию.

