Макрон: на вооружение Европы нужно аналогичное «Орешнику» оружие

Французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, подчеркнул необходимость разработки в Европе, и конкретно во Франции, вооружений, сопоставимых с российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник», пишет ТАСС .

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — отметил Макрон, чья речь транслировалась в социальной сети X на странице Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул, что Франция находится в пределах зоны поражения «Орешника».

Впервые мобильный ракетный комплекс средней дальности «Орешник» был использован в ноябре 2024 года для удара по объектам военно-промышленного сектора в Днепропетровске с применением гиперзвуковой ракеты в неядерном исполнении.

Президент России Владимир Путин сообщил в 2024 году, на следующий день после первого применения, что Москва обладает значительным запасом таких ракет, готовых к использованию, и их производство поставлено на поток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.