Орбан, Лукашенко, Вучич: лидеры поздравляют Трампа с победой

Лидеры разных стран начали поздравлять Дональда Трампа с победой в президентской гонке в США. Официальный подсчет голосов продолжается, сообщает РИА Новости .

Республиканца успели поздравить канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Белорусии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, главы Сербии Александр Вучич и Сальвадора Найиб Букеле.

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что победа Трампа в президентской гонке повышает шансы на мирное окончание конфликта на Украине.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона заявило, что Дональд Трамп стал избранным президентом США. Сам республиканец также объявил себя победителем гонки за пост главы государства.