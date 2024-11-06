Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Между тем с победой в президентской гонке республиканца уже поздравил глава Сальвадора Найиб Букеле, сообщает ТАСС .

Трампа также поздравил политик Роберт Кеннеди — младший. Он назвал триумф республиканца на выборах «исторической победой».

Между тем телеканал Fox News прогнозирует, что Трамп получает 277 голосов выборщиков, а Камала Харрис — 226. Результаты экзитпола, подготовленного NEP, свидетельствуют о том, что республиканца поддержали намного больше латиноамериканцев, чем было в прошлые годы.

Подсчет голосов на выборах президента США продолжается. Официально о победе кого-либо из кандидатов не объявлялось.

Между тем Трамп прибыл на вечеринку во Флориду для обращения к сторонникам. На мероприятии также присутствует миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск.