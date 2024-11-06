Трамп прибыл на вечеринку во Флориду для обращения к сторонникам

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибыл в Палм-Бич (штат Флорида) для обращения к сторонникам. На вечеринке, которая проходит там, уже присутствует миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает РБК .

По предварительным данным телеканала Fox News, Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков — это свидетельствует о его победе в президентской гонке. Республиканец также побеждает в одном из главных «колеблющихся» штатов — Пенсильвании: у него 51,24% голосов, тогда как у Камалы Харрис — 47,8%, передают CNN и Fox News.

Подсчет голосов продолжается.

Между тем Дональда Трампа уже поздравил с победой президент Сальвадора Найиб Букеле. Политик Роберт Кеннеди-младший также поздравил республиканца с победой на выборах.