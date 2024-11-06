Трамп объявил о своей победе на выборах в США

сегодня в 10:32

Трамп заявил о победе на выборах президента США

Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента США. С таким заявлением он выступил перед сторонниками в штате Флорида, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, его возвращение в Овальный кабинет станет «поистине золотой эпохой» в американской истории. Он завил, что на проходящих выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков.

Официальный подсчет голосов продолжается, однако Дональд Трамп уже назвал свой триумф в президентской гонке «политической победой, которую прежде не знала история США».

Трамп обращается к сторонникам из Палм-Бич. На вечеринку также пришел основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск.