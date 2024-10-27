Оппозиция начнет протесты в Грузии

Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» начнет протесты в Грузии с 27 октября, не согласившись с результатами парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

Агентство ссылается на заявление одного из лидеров политсилы.

В партии "Единство - Национальное движение" заявили, что грузинская оппозиция якобы победила на парламентских выборах

Ранее в партиях «Единое национальное движение» и «Коалиция — за перемены» заявили, что не согласятся с результатами выборов в парламент Грузии.

По данным избиркома, по данным ЦИК, обе партии прошли в парламент, но уступили правящей «Грузинской мечте», которая набирает 53% после обработки данных с 70% участков.