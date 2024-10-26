В офисе «Грузинской мечты» устроили салют с песнями

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В партии «Грузинская мечта» отпраздновали победу на выборах

В офисе партии «Грузинская мечта» отпраздновали победу на выборах в парламент страны салютом и песнями, сообщает газета «Известия» .

«Сразу после объявления результатов выборов в Грузии в офисе „Грузинской мечты“ состоялся праздник с салютом и песнями», — сообщил корреспондент издания с места события.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил о победе партии. Политик в беседе с представителем «Извести» отметил, что оппозиция не в состоянии совершить в стране переворот.

По данным избиркома, «Грузинская мечта» набирает 53% после обработки данных с 70% участков.