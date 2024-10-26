Оппозиция откажется признать итоги парламентских выборов в Грузии

Партия «Единое национальное движение» и «Коалиция — за перемены» не согласятся с результатами выборов в парламент Грузии, пишет РИА Новости .

Оппозиционная «Коалиция за перемены» назвала результаты парламентских выборов в Грузии конституционным переворотом.

По данным избиркома, по данным ЦИК, обе партии прошли в парламент, но уступили правящей «Грузинской мечте», которая набирает 53% после обработки данных с 70% участков.