Официальный Киев заявил о самостоятельности в переговорах с Москвой

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В МИД Украины отрицают давление на Киев в решении конфликта с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает давление на Киев в решении конфликта с Россией, пишет ТАСС .

«Нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства по итогам встречи с китайским коллегой Ван И.

Кулеба добавил, что Запад также не влияет на политику Киева, даже с учетом поставок вооружений и финансовой поддержки.

Ранее Кулеба заявил, что Киев может выйти на переговоры с Москвой о завершении конфликта.

В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил отсутствие конкретики со стороны Украины.