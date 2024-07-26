Официальный Киев заявил о самостоятельности в переговорах с Москвой
В МИД Украины отрицают давление на Киев в решении конфликта с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает давление на Киев в решении конфликта с Россией, пишет ТАСС.
«Нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства по итогам встречи с китайским коллегой Ван И.
Кулеба добавил, что Запад также не влияет на политику Киева, даже с учетом поставок вооружений и финансовой поддержки.
Ранее Кулеба заявил, что Киев может выйти на переговоры с Москвой о завершении конфликта.
В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил отсутствие конкретики со стороны Украины.