Один из руководителей ХАМАС прилетел в Москву

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В Москву прибыл замруководителя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. У него запланированы встречи с российскими официальными лицами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах дипломатов.

Последний раз Марзук приехал в Россию в июне 2024 года. 22 октября на саммит БРИКС в Казань также прибыл президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас.

16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала лидера ХАМАС, главу политбюро движения Яхью Синвара. Его убили на юге сектора Газа во время перестрелки.

По данным газеты The New York Times, Синвара уничтожил «обычный патруль» — израильские военные завязали перестрелку с тремя радикалами, после чего по укрытию членов ХАМАС ударили беспилотниками.

Во время опознания тел выяснилось, что один из погибших — Синвар, считавшийся «целью № 1» для Израиля. Синвара также называли вдохновителем атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.