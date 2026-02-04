Обвиняемого в покушении на Трампа приговорили к пожизненному сроку в США

Признанный судом виновным в покушении на американского президента Дональда Трампа в период его избирательной кампании 2024 года Райан Уэсли Рут получил пожизненный срок, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Федеральный суд, расположенный в Южном округе штата Флорида, вынес приговор Руту о пожизненном лишении свободы.

«Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению», — говорится в сообщении.

13 июля 2024 года Трампа, который на тот момент являлся наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, пытались убить.

Покушение произошло во время встречи кандидата в президенты со своими сторонниками недалеко от города Батлер в штате Пенсильвания. Мероприятие проходило на большом открытом пространстве, куда Трамп прибыл около 18:03 по местному времени (в Москве в этот момент было 01:03 ночи 14 июля). Уже около 18:12 раздались выстрелы.

В общей сложности стрелок выпустил восемь пуль из полуавтоматической винтовки AR-15. Одна из них попала в верхнюю часть правого уха Трампа, после чего тот упал вниз, а сверху его накрыли своими телами агенты Секретной службы США.

Позднее подозреваемого в покушении на убийство Трампа нашли и задержали, затем осудили. Только теперь стало известно, что он получил пожизненный срок.

