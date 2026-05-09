Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2026 года. Фотогалерея

На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Торжественное шествие собрало ветеранов, иностранных гостей, представителей власти и тысячи зрителей.

Мероприятие началось в 10:00. С трибун за парадом наблюдали президент России Владимир Путин, лидеры нескольких государств, а также почётные гости и ветераны. Во время церемонии глава государства выступил с поздравительной речью, после чего память погибших почтили минутой молчания.

Фото - © Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) и командующий парадом, генерал-полковник Андрей Мордвичев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне./РИА Новости, Александр Щербак Фото - © Парадный расчет Корейской народной армии прошел по брусчатке Красной площади столицы, северокорейские военные впервые приняли участие в торжественном мероприятии./РИА Новости, Александр Щербак Фото - © Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне./РИА Новости, Александр Щербак Фото - © Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне./РИА Новости, Юрий Кочетков Фото - © Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне./РИА Новости, Юрий Кочетков Фото - © Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне./РИА Новости, Владимир Астапкович Фото - © РИА Новости, Александр Щербак Фото - © РИА Новости, Максим Блинов

По Красной площади прошли расчёты военнослужащих, курсанты военных академий и представители различных родов войск.

Воздушную часть программы открыли пилотажные группы, а штурмовики Су-25 оставили в небе следы цветов российского флага.

Финальной частью парада стало исполнение марша «Прощание Славянки».