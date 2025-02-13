Обсудили энергетику: Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп обсуждали на телефону энергетический сектор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, политики обсуждали «энергетический сектор», сообщает ТАСС .

Утром 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсуждали украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы.

По словам Пескова, главы государств в том числе затронули вопросы энергетики. Однако он не стал раскрывать подробности.

«Энергетический сектор», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, на какие темы говорили лидеры РФ и США.

В ходе беседы Путин и Трамп также обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. По словам американского президента, в этом вопросе они с российским коллегой достигли взаимопонимания.

Кроме того, Песков ранее рассказал, что Путин пригласил Трампа посетить Москву.