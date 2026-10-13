«Хочу жрать 24 на 7»: Самойлова пожаловалась на набор веса на фоне стресса

Бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что впервые столкнулась с проблемой лишнего веса. По ее словам, всю жизнь она держалась примерно в одном весе — 56–58 килограммов, не считая беременности, но теперь набирает килограммы на фоне стресса, хотя ранее всегда худела.

Самойлова рассказала, что еще летом решила набрать больше килограммов, чтобы посмотреть, как будут выглядеть бедра пошире и грудь побольше. Но лишнее, как она отметила, отложилось не там, где хотелось.

Тогда Самойлова решила похудеть — и тут же обнаружила, что весит уже 62 килограмма. По ее словам, малейшая мысль о том, что есть не надо, сводит ее с ума.

«Я хочу жрать 24 на 7. Бесконечно. При этом раньше при стрессе, наоборот, худела», — рассказала Самойлова.

Теперь Самойлова планирует сдать анализы и сходить к эндокринологу — она не исключает, что у нее сбой метаболизма. Также она собирается ходить в спортзал и хочет вернуться к своим 56 килограммам, а может быть, и к более низкому весу.

Ранее сообщалось, что в отношении Джигана возбудили уголовное дело из-за того, что он не платит алименты четверым детям.

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