Чемпионат инженерных команд «Система» стартовал в Долгопрудном

Президент благотворительного фонда «Система» Ольга Юркова объяснила, что это всероссийское соревнование, котором ребята могут прокачать свои компетенции и мышление в рамках работы над реальными инженерными проектами.

«Это не просто работа в команде, но и создание прототипов вместе с ведущими российскими работодателями и наставниками из числа экспертов и преподавателей российских вузов. Очень важно уже с момента школьной скамьи показать ребятам необходимость осознанного выбора пути. Многие исследования говорят о том, что, когда ребенок пробует проектную работу в рамках школы, причем именно в формате решения реальных производственных задач, вместе со специалистами из индустрии, с представителями компаний, то этот осознанный выбор профессии и удовлетворенность этим выбором повышается», — сказала Юркова.

Она отметила, что для ребят это не просто возможность поработать в команде, а еще и взглянуть внутрь инженерных профессий, которые наиболее востребованы в крупных компаниях.

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Исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов рассказал, что в различных программах фонда в год участвуют более 300 тыс. детей и педагогов.

«Все такие конкурсы нацелены на то, чтобы дети понимали, что необходимы не только теоретические знания, не только умение решать базовые задачи и расписывать какую-то идею на бумаге, но и могли воплотить идею в жизнь. Мы часто видим, что выпускники университетов не всегда могут применить свои знания в практической плоскости. Мы считаем, что старт дан. Этот конкурс действительно станет одним из самых массовых корпоративных конкурсов в нашей стране и даст детям новые возможности реализации себя в различных инженерных задумках и проектах», — подчеркнул Богданов.

Юркова добавила, что для участия в Чемпионате участникам нужно объединиться в команду, под руководством куратора. Им может выступить школьный учитель или руководитель кружка, секции. Принять участие в конкурсе смогут ученики 8-11 классов, студенты 1-2 курсов колледжей и техникумов.

«На финальном этапе с командой будет работать наставник из индустрии, к которой относится их проект. Его задача направлять изыскания. А задача конкурса показать, как на самом деле работает инженерно-проектная команда на современном производстве», — добавила Юркова.

В чемпионате имеется четыре технологических направления: «Телекоммуникации, информационные технологии и робототехника», «Новые материалы и энергетика будущего», «Технологии для комфортной среды», «Биотехнологии и медицина будущего». Для учеников начальной школы 1-4 классов предусмотрен специальный трек «Системный квантик».

Подать заявку можно на цифровой платформе «Лифт в будущее» до 12 января 2027 года.

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