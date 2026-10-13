Мужчину, облившего бывшую жену кипятком, задержали в Балашихе
В Балашихе мужчина напал на бывшую жену и облил ее кипятком. О происшествии стало известно после того, как в больницу привезли местную жительницу 1986 года рождения с телесными повреждениями — медики сообщили об этом в дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское», пишет «Подмосковная полиция».
Предварительно установлено, что все произошло в квартире дома на улице Яганова. Между бывшими супругами разгорелась ссора.
Во время конфликта мужчина вылил на женщину кипяток. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Нападавшего уже доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы привлечь мужчину к ответственности по закону.
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