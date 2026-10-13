«Мерзкий, конченый»: учительница с Урала 8 лет преследует бывшего и его жену

Учительница из Свердловской области устроила травлю семье бывшего возлюбленного. Она обвиняет мужчину в педофилии и отправляет шквал угроз и оскорблений его жене. Это длится на протяжении восьми лет, сообщает E1.RU .

Москвич Владимир и жительница Урала Марина (имена изменены — ред.) познакомились в соцсетях, а затем начали приезжать друг к другу в гости. Девушка твердо была намерена выйти замуж за возлюбленного, но мужчина прямо ей сказал, что пока не готов к таким серьезным отношениям.

Несмотря на это, женщина вместе со своей дочерью без предупреждения приехала к Владимиру в Москву и не собиралась возвращаться обратно. Тогда между ними вспыхнул конфликт. В отношениях была поставлена точка.

Марина вернулась на Урал, но не забыла об экс-возлюбленном, который спустя время завел семью. Вот уже восемь лет женщина отправляет супругам оскорбительные сообщения и пожелания смерти. При этом она сама тоже вышла замуж.

«Учительница называет моего мужа педофилом, пишет, что муж изнасилует сына», — рассказала жена Владимира.

Супруги даже обращались в школу, где работает Марина, чтобы руководство как-то подействовало на женщину. Сама педагог уверяет, что не понимает, о чем вообще идет речь.

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