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Появились кадры пожара в здании на Кронштадтском бульваре в Москве

Происшествия
0:12

В распоряжении «Осторожно, Москва» появились кадры горящего здания на Кронштадтском бульваре. На опубликованных фото и видео видно, что из окон вырывались языки пламени.

Предварительно известно, что здание нежилое. На месте работают пять бригад МЧС.

Судя по кадрам, огонь охватил кровлю здания и верхние этажи. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее местные жители показали в Сети, что из-за пожара ближайшие улицы окутал дым, мешающий свободно дышать.

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