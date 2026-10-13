Появились кадры пожара в здании на Кронштадтском бульваре в Москве Происшествия сегодня в 21:41 0:12

В распоряжении «Осторожно, Москва» появились кадры горящего здания на Кронштадтском бульваре. На опубликованных фото и видео видно, что из окон вырывались языки пламени.