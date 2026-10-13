Появились кадры пожара в здании на Кронштадтском бульваре в Москве
0:12
В распоряжении «Осторожно, Москва» появились кадры горящего здания на Кронштадтском бульваре. На опубликованных фото и видео видно, что из окон вырывались языки пламени.
Предварительно известно, что здание нежилое. На месте работают пять бригад МЧС.
Судя по кадрам, огонь охватил кровлю здания и верхние этажи. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Ранее местные жители показали в Сети, что из-за пожара ближайшие улицы окутал дым, мешающий свободно дышать.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.