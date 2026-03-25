NYT: США передали Ирану план по выходу из конфликта

Иран получил от США план по урегулированию конфликта. Он состоит из 15 пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Передачу текста обеспечил Пакистан, который выступил в роли посредника. Данный план «отражает стремление администрации США найти путь к выходу из конфликта», пишет издание.

В плане прописаны ключевые вопросы безопасности, включая ядерную программу и восстановление безопасности морских путей. Последняя тема напрямую связана с Ормузским проливом, блокировка которого привела к перебоям в поставках энергоресурсов и скачку цен на нефть и газ.

Axios пишет, что Иран якобы заявил, что не доверяет Вашингтону из-за прошлого опыта. Иранцы хотят вести диалог с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а не спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ценном «подарке» от Ирана. Речь идет о большой сумме денег.

