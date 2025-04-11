NYT: США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения

США планируют провести пиар-кампанию по «убеждению» гренландцев в выгоде присоединения к Соединенным Штатам, в то время как силовой сценарий всерьез не рассматривается, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

По словам источников, совет национальной безопасности США уже не один раз обсуждал вопрос присоединения Гренландии, а накануне разослал инструкции по этому вопросу в ряд министерств.

Отмечается, что упор делается на убеждение и пиар.

Как пишет издание, советники американского президента Дональда Трампа обсуждали запуск рекламной кампании и пиар-кампании в социальных сетях для влияния на общественное мнение на острове.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».

США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.