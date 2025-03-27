Путин: притязания США на Гренландию неверно считать экстравагантными

Путин заявил о серьезных планах США по присоединению Гренландии

США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область, сообщает РИА Новости .

«Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, исторические корни», — сказал глава государства, выступая на Международном арктическом форуме.

Российский лидер также дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь», вооруженной крылатыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Путин подчеркнул важность развития ВМФ России в Арктике.

Ранее президент прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область.