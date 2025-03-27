Атомную подлодку «Пермь» спустили на воду
Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь»
Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь», сообщили в пресс-службе Кремля.
Корабль несет на борту крылатые гиперзвуковые ракету «Циркон». Это пятый корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М.
«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность всех морских рубежей РФ, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов России в разных районах Мирового океана», — подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что развитие ВМФ России важно в условиях обостряющейся конкуренции в Арктике.
Ранее российский лидер прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область.