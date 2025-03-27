Атомную подлодку «Пермь» спустили на воду

Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь»
Политика

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь», сообщили в пресс-службе Кремля.

Корабль несет на борту крылатые гиперзвуковые ракету «Циркон». Это пятый корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М.

«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность всех морских рубежей РФ, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов России в разных районах Мирового океана», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что развитие ВМФ России важно в условиях обостряющейся конкуренции в Арктике.

Ранее российский лидер прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область.