Глава российского государства Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. В прошлый раз президент РФ посещал регион в июле 2023 года, сообщает газета «Ведомости» .

«Владимир Путин прибыл в Мурманскую область. Впереди — насыщенная программа», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как кортеж главы государства движется по трассе в сторону Мурманска.

Ранее Владимир Путин осмотрел выставки о федеральных округах РФ, а также отечественной архитектуре и градостроительстве в Национальном центре «Россия».