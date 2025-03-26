Путин осмотрел выставку в национальном центре «Россия»

Российскому лидеру Владимиру Путину показали выставки о федеральных округах РФ и отечественной архитектуре и градостроительстве в Национальном центре «Россия», сообщает ТАСС .

Сначала глава государства осмотрел экспозицию «Путешествие по России». Она поделена на 8 зон. Здесь есть в том числе интерактивные экспонаты с использованием VR-технологий.

Также на этой выставке президент увидел «Зону сердца». С помощью нее гости могут оставить свои впечатления на цифровой открытке.

Побывал Путин и на выставке «Рождение масштаба», пространство которой разделено на несколько модулей. Она посвящена российской архитектуре и градостроительству. В каждой зоне выставки свои темы. Гости мероприятия могут проследить, как развивалось отечественное зодчество в разные эпохи.

Также здесь есть детские архитектурные мастерские. Кроме того, на выставке представлены известные архитектурные достижения и проекты.

Ранее Путин ознакомился с постоянной выставкой Эрмитажа. Ему показали восстановленную бронзовую скульптуру Виктории.