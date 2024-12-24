Владимиру Путину представили восстановленную бронзовую скульптуру Виктории

Президент России Владимир Путин совершил визит в петербургский Эрмитаж, где ознакомился с постоянной выставкой под руководством генерального директора музея Михаила Пиотровского, сообщает «Царьград» .

Одним из ключевых моментов стало представление восстановленной бронзовой скульптуры Виктории, богини победы, которая были добавлена в музейную коллекцию после Второй мировой войны.

Михаил Пиотровский рассказал, что произведение попало в Эрмитаж как часть компенсации за культурные ценности, утраченные в результате войны, и ранее находилось на хранении в Италии, Ломбардии и Пруссии.

Также президенту продемонстрировали ювелирные изделия императорской эпохи XVIII века, созданные известными мастерами Иеремией Позье и Луи-Давидом Дювалем.