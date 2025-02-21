Трамп: США продолжают присматриваться к Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США все еще рассматривают возможность приобретения Гренландии и установления контроля над Панамским каналом, сообщает РИА Новости .

По его словам, строительство объекта обошлось США в огромные суммы и тысячи жизней, но бывший американский лидер Джимми Картер «просто отдал его за $1».

«А сейчас Китай там хозяйничает», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.