NYT: источник ЦРУ среди властей Венесуэлы следил за Мадуро

Источник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов в правительстве Венесуэлы следил за президентом Николасом Мадуро. Он делал это перед захватом, рассказали The New York Times (NYT) источники, сообщает ТАСС .

После получения информации о местоположении, источник ЦРУ передал разведывательные данные. Они помогли Соединенным Штатам организовать операцию по его захвату.

Телеканал CNN рассказал со ссылкой на источники, что в операции по захвату Мадуро участвовали и работники Федерального бюро расследований (ФБР). Политика захватило элитное подразделение спецназа Delta Force.

Утром Соединенные Штаты вторглись в Венесуэлу. Они атаковали военные объекты и здание парламента.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой похитили. Их везут в американский Нью-Йорк. Там пару будут судить за наркотерроризм и ряд других уголовных преступлений.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что 3 января Мадуро с женой вывезли из Венесуэлы на вертолете. После этого их пересадили на корабль. На нем их отвезут в Нью-Йорк.

Трамп подчеркнул, что к операции готовились на протяжении нескольких дней. Ее дважды переносили из-за погоды в Каракасе.

Президент США подчеркнул, что следил за операцией по задержанию Мадуро в своей резиденции во Флориде. Безвозвратных потерь среди американских военных нет.

