Трамп подтвердил, что наблюдал за операцией по задержанию Мадуро в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о военной операции в Венесуэле. Он подтвердил, что США готовили специальную миссию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а сам он наблюдал за происходящим из резиденции во Флориде, пишет ТАСС .

По словам главы Белого дома, операцию должны были провести несколько дней назад. Однако неблагоприятные погодные условия заставили американское командование несколько раз откладывать выполнение задачи.

Трамп также рассказал подробности о своем участии в произошедших событиях. Президент лично следил за развитием ситуации, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде.

Американский лидер особо подчеркнул важную деталь о результатах операции. Он заявил, что в ходе венесуэльской миссии не было потерь среди американских военнослужащих и граждан США.

Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали военные объекты в Каракасе. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта операция была прикрытием для реального плана — задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвинили в наркотерроризме. Мадуро задержан вместе с женой и уже вывезен за пределы Венесуэлы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.