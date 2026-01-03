Трамп подтвердил, что наблюдал за операцией по задержанию Мадуро в Венесуэле
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о военной операции в Венесуэле. Он подтвердил, что США готовили специальную миссию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а сам он наблюдал за происходящим из резиденции во Флориде, пишет ТАСС.
По словам главы Белого дома, операцию должны были провести несколько дней назад. Однако неблагоприятные погодные условия заставили американское командование несколько раз откладывать выполнение задачи.
Трамп также рассказал подробности о своем участии в произошедших событиях. Президент лично следил за развитием ситуации, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде.
Американский лидер особо подчеркнул важную деталь о результатах операции. Он заявил, что в ходе венесуэльской миссии не было потерь среди американских военнослужащих и граждан США.
Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали военные объекты в Каракасе. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта операция была прикрытием для реального плана — задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвинили в наркотерроризме. Мадуро задержан вместе с женой и уже вывезен за пределы Венесуэлы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.