Захват Мадуро в Венесуэле провело элитное подразделение США Delta Force
Фото - © Wikipedia.org
Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены 3 января осуществили военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на CBS.
Спецподразделение Delta Force входит в состав вооруженных сил США. Именно его бойцы провели операцию по задержанию и вывозу Мадуро вместе с супругой за пределы Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп выступил с комментарием по поводу произошедшего. Он отметил качественную подготовку к проведению операции.
Глава Белого дома также подчеркнул масштаб мероприятия. По его словам, в операции принимало участие большое количество военнослужащих.
Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы сразу в нескольких точках. Целью были военные объекты. Мадуро успел ввести в стране чрезвычайное положение, после чего был захвачен американскими военными. Трамп планирует в 19:00 по московскому времени дать пресс-конференцию по поводу спецоперации в Венесуэле.
