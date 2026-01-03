Захват Мадуро в Венесуэле провело элитное подразделение США Delta Force

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены 3 января осуществили военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на CBS.

Спецподразделение Delta Force входит в состав вооруженных сил США. Именно его бойцы провели операцию по задержанию и вывозу Мадуро вместе с супругой за пределы Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп выступил с комментарием по поводу произошедшего. Он отметил качественную подготовку к проведению операции.

Глава Белого дома также подчеркнул масштаб мероприятия. По его словам, в операции принимало участие большое количество военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы сразу в нескольких точках. Целью были военные объекты. Мадуро успел ввести в стране чрезвычайное положение, после чего был захвачен американскими военными. Трамп планирует в 19:00 по московскому времени дать пресс-конференцию по поводу спецоперации в Венесуэле.

