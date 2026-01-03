Трамп рассказал, где находится вывезенный из Венесуэлы Николас Мадуро

Трамп: Мадуро с женой на корабле везут в Нью-Йорк

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 3 января во время операции по захвату президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были вывезены с территории их страны с помощью вертолета. Затем их пересадили на корабль, сообщает ТАСС .

«Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и высадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк», — рассказал Трамп.

Мадуро и его супруга обвиняются в наркотерроризме. Трамп подтвердил, что к проведенной операции готовились несколько дней и пару раз перенесли ее из-за погоды в Каракасе.

Трамп, несмотря на то, что находится во Флориде, наблюдал за тем, как проводится операция, из своей резиденции.

