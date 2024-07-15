NYP: Байден собирается прекратить два судебных процесса против Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий лидер страны Джо Байден планирует прекратить в отношении него два дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

По информации Трампа, Байден хочет попросить министерство юстиции прекратить два судебных процесса против экс-президента США. При этом сам действующий американский лидер о подобном ни разу еще не заявлял.

Всего Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам. Политик называет их попыткой демократов помешать ему стать президентом.

Также Трамп рассказал о телефонном разговоре с Байденом, который произошел после покушения на экс-президента. Политик отметил, что им удалось хорошо побеседовать, а во время диалога действующий президент был крайне «мил».

Покушение на Дональда Трампа произошло в субботу во время его встречи со сторонниками. В политика был сделан выстрел, он получил ранение в ухо. Трамп прошел медицинское обследование, его уже выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали. Кроме того, при инциденте погиб зритель митинга, еще два человека были ранены.